Качество интимной жизни можно повысить, забыв про чипсы

С годами потенция у мужчин начинает угасать. Критическим возрастом раньше считался полувековой юбилей, однако сейчас мужчины, отметившие 50 лет, отнюдь не считают себя пожилыми.

Чтобы сохранить сексуальную активность на хорошем уровне, специалисты советуют убрать из рациона продукты, убивающие потенцию.

Во-первых, сексологи считают, что после определенного возраста мужчинам нужно забыть про чипсы. Популярная закуска – весьма вредный продукт, в котором много канцерогенов. Кроме того, чипсы часто едят с пивом или сладкой газировкой, что уменьшает выработку тестостерона и способствует повышению уровня женского гормона – эстрогена.

Очень вреден для мужского здоровья маргарин, который входит в состав пирожных, мороженого, булочек и другой сладкой выпечки. Этот трансжир закупоривает сосуды и нарушает нормальный кровоток, что и вызывает проблемы с потенцией. Так что для полноценной интимной жизни лучше забыть о сладостях.

Удар по потенции наносит и любимый многими майонез. В соусах, которые продаются в магазинах, много консервантов и эмульгаторов, которые нарушают работу организма. Если без майонеза обойтись не получается, лучше научиться делать его дома, из натуральных ингредиентов, советует портал Men's Life.

Кроме того, эксперты рекомендуют есть поменьше консервов, соевых продуктов и колбасы – все это понижает уровень тестостерона, отмечает сайт "Воды здоровья".

Алкоголь, энергетические напитки и кофеин также не помогут на романтическом свидании, так как блокируют мужские гормоны и ухудшают кровоснабжение половых органов, напоминает Politeka.