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Перепады атмосферного давления и резкие изменения погоды оказывают сильное влияние на здоровье.
Заведующий терапевтическим отделением клинической больницы № 1 рассказал изданию "Вечерняя Москва", как надо действовать при наступлении гипертонического криза.
По словам доктора, при повышении давления начинает гореть лицо, ощущается тяжесть в затылке, появляются тошнота и головокружение.
"Это похоже на состояние испуга с резким холодным потом и покалыванием в пальцах или на физическую нагрузку", -
объяснил медик.
Он добавил, что в ушах возникает чувство раздутости и оглушения, звуки хуже воспринимаются человеком. Если вовремя не остановить это состояние, может случиться катастрофа, предупреждает врач. Перегрузка сердца чревата, отеком легких, а лишняя нагрузка на сосуды может спровоцировать их разрыв и инсульт.
"Людям, склонным к скачкам давления, под рукой всегда нужно иметь препараты для его снижения", -
напомнил эксперт.
Доктор подчеркнул, что через 30-40 минут давление не пришло в норму, нужно обязательно вызвать врача.
Ранее с таким диагнозом в больницу попала Елена Малышева.
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