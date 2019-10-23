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Гипертонический криз: как распознать и чем помочь

Гипертонический криз: как распознать и чем помочь
Фото: www.globallookpress.com
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В группу риска входят все, предупреждают специалисты

Перепады атмосферного давления и резкие изменения погоды оказывают сильное влияние на здоровье.

Заведующий терапевтическим отделением клинической больницы № 1 рассказал изданию "Вечерняя Москва", как надо действовать при наступлении гипертонического криза.

По словам доктора, при повышении давления начинает гореть лицо, ощущается тяжесть в затылке, появляются тошнота и головокружение.

"Это похоже на состояние испуга с резким холодным потом и покалыванием в пальцах или на физическую нагрузку", - 

объяснил медик.

Он добавил, что в ушах возникает чувство раздутости и оглушения, звуки хуже воспринимаются человеком. Если вовремя не остановить это состояние, может случиться катастрофа, предупреждает врач. Перегрузка сердца чревата, отеком легких, а лишняя нагрузка на сосуды может спровоцировать их разрыв и инсульт.

"Людям, склонным к скачкам давления, под рукой всегда нужно иметь препараты для его снижения", - 

напомнил эксперт.

Доктор подчеркнул, что через 30-40 минут давление не пришло в норму, нужно обязательно вызвать врача.

Ранее с таким диагнозом в больницу попала Елена Малышева. 

Валентина МАЙОРОВА
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