Шоколад оказался полезным лакомством

Помидоры, лосось, шоколад и петрушка – все эти продукты способны отсрочить наступление старости, считают эксперты.

В томатах содержится много каратиноидов и ликопина. Этот красный овощ богат антиоксидантами, замедляющими процессы старения. Специалисты подчеркивают, что помидоры полезны не только в свежем виде: тепловая обработка лишь увеличивает содержание ликопина.

Второе место по полезности в борьбе со старостью занимает жирная рыба: семга, скумбрия, сардина или сельдь. В этих дарах моря содержатся полиненасыщенные кислоты омега-3 и диметиламиноэталон. Рыба очень полезна для кожи, ногтей, волос и костной системы.

Помогут отложить старость и шоколад с какао. В них есть флавоноиды, которые нейтрализуют свободные радикалы. На четвертом месте – зелень петрушки. Она богата витамином С и отлично очищает кровь. Петрушка помогает при отеках и проблемах с кожей.

Еще один продукт, продлевающий молодость,– лимон. Этот цитрус – эффективный природный антиоксидант, он ускоряет метаболизм и помогает бороться с лишним весом.

Почетное шестое место досталось свекле – корнеплоду, в котором есть витамины группы B, цинк, фосфор и железо. Свеклу моно есть в любом виде: сырую, вареную или запеченную.

На седьмом месте оказалось сливочное масло – в нем содержатся полезные жиры, которые борются с воспалениями в организме, отмечает портал iReactor.