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Бьет по психике: обнаружена новая опасность курения

Никотин повышает тревожность

Курение способствует развитию психических заболеваний. Это подтвердили израильские ученые после ряда исследований.

Никотин, который содержится в табаке, бьет не только по физическому здоровью, но и по психике человека. Так, клиническая депрессия у курильщиков развивается в два-три раза чаще. Кроме того, вредная привычка повышает тревожность и зачастую приводит к шизофрении. Исследование было опубликовано на сайте Plos One.

Авторы исследования предполагают, что это происходит потому, что никотин нарушает синтез серотонина и дофамина в организме, влияющих на психические расстройства. Также в будущем сигареты могут вызвать синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей курильщиков.

Ранее эксперты выяснили, что ментоловые сигареты снижают потенцию и провоцируют развитие рака.

Карина СИРАЗОВА

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