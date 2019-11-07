Людям с депрессией тяжелее бросить эту вредную привычку

Британские ученые выяснили, что между курением и психическими расстройствами существует связь. Эта привычка повышает риск депрессии и шизофрении почти в два раза.

К таким результатам, опубликованным в издании University of Bristol, исследователи пришли в ходе длительного анализа генома курильщиков. Любопытно, что тягу к никотину эти психические заболевания, в свою очередь, лишь усиливают.

Люди с депрессией, пишет агентство "ФедералПресс", не имеют силы воли, которая может помочь им бросить курить. При этом они тянутся к сигарете каждый раз, когда чем-то расстроены.