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Британские ученые выяснили, что между курением и психическими расстройствами существует связь. Эта привычка повышает риск депрессии и шизофрении почти в два раза.
К таким результатам, опубликованным в издании University of Bristol, исследователи пришли в ходе длительного анализа генома курильщиков. Любопытно, что тягу к никотину эти психические заболевания, в свою очередь, лишь усиливают.
Люди с депрессией, пишет агентство "ФедералПресс", не имеют силы воли, которая может помочь им бросить курить. При этом они тянутся к сигарете каждый раз, когда чем-то расстроены.
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