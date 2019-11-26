Отказаться от вредной привычки полезно в любом возрасте

Спорт не помогает убрать вредные последствия курения, считает врач-психотерапевт, и.о. заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей департамента здравоохранения Москвы Валерий Лыков.

"Это опасное заблуждение", –

приводит Агентство городских новостей "Москва" слова Лыкова.

Эксперт пояснил, что сочетание тренировок и сигарет и плохо влияет на сердечно-сосудистую систему. Сосуды у курильщиков сужаются, а нагрузка на сердце при тренировках увеличивается. Поэтому возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул медик.

Кроме того, по словам Лыкова, курение не снижает тревожности и депрессии, а только усиливает эти состояния. Доктор заявил, что даже курильщики с большим стажем должны отказаться от своей вредной привычки, ведь после этого любитель сигарет сразу же почувствует изменения в состоянии своего здоровья.

Исследования показали, что через 3-9 месяцев после отказа от табачного дыма дыхательные функции восстанавливаются, их качество улучшается на 10%. Через 5 лет риск развития инфаркта миокарда падает в 2 раза, а через 10 лет такое же происходит с вероятностью развития рака легких.