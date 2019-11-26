Острых ощущений в постели можно добиться, обратившись к народной медицине

Многие болезни молодеют, и эректильная дисфункция – не исключение. Нередко она начинает тревожить мужчин после сорока.

Причины банальны – это стресс, переутомление, недосып, хроническая усталость, вредные привычки. Однако иногда потеря мужской силы сигнализирует о серьезных патологиях в организме: от диабета до рака.

Поэтому сначала следует выяснить причину проблемы у врача. Убедившись, что дело не в опасной болезни, можно попробовать народные средства. Однако перед этим необходимо проконсультироваться с доктором.

На пользу мужскому здоровью пойдут отвары и настои женьшеня, лимонника, чабреца, цветков боярышника, вытяжки из гинкгобилоба и йохимбе, пишет "Комсомольская правда". К примеру, корень женьшеня положительно сказывается на кровоснабжении в половых органах, а регулярный его прием – еще и на качестве спермы.

Сильной половине человечества также стоит присмотреться к семенам крапивы, петрушке и сельдерею. Последний, отмечает "Обозреватель", обеспечит бесперебойную потенцию до самой старости.

Улучшит эрекцию и остроту ощущений при сексе горянка стрелолистная. А Иван-чай повысит выработку тестостерона.

Однако лучшим средством для повышения потенции является мед, особенно в сочетании с грецкими орехами. С такой закуской чаепитие станет не только вкусным, но и полезным. А еще сладкое лакомство можно смешать с имбирем или чесноком и принимать трижды в день перед едой.

Кроме того, пойдут на пользу эрекции нежирное мясо, рыба и морепродукты, яйца (в идеале – сырые), молоко, творог и кефир. А вот от картофеля, жирных продуктов, мучного и сахара в любом виде лучше отказаться насовсем.