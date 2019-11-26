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Малышева предупредила об опасности работы в офисе

Сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье ног

Елена Малышева рассказала, какими страшными последствиями может обернуться работа в офисе. Так, например, нахождение в одной позе долгое время может привести к варикозу.

Об этом телеведущая поведала в своей программе "Жить Здорово". Соведущий Малышевой Герман Гандельман отметил, что многочасовая работа перед компьютером приводит к синдрому сухого глаза, а также остеопорозу. Как пишет агентство "ФедералПресс", работа в офисе может спровоцировать ожирение. 

Полина ИВАНОВА

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