Сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье ног

Елена Малышева рассказала, какими страшными последствиями может обернуться работа в офисе. Так, например, нахождение в одной позе долгое время может привести к варикозу.

Об этом телеведущая поведала в своей программе "Жить Здорово". Соведущий Малышевой Герман Гандельман отметил, что многочасовая работа перед компьютером приводит к синдрому сухого глаза, а также остеопорозу. Как пишет агентство "ФедералПресс", работа в офисе может спровоцировать ожирение.