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Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет

Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Фото: uwe umstаtter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Увеличить продолжительность жизни помогут умеренные тренировки

Соблюдая простые правила, можно не думать о возрастных болячках до самой старости. Если вести здоровый образ жизни, то недуги дадут о себе знать не раньше 80 лет, уверены американские ученые. 

Те, кто следует режиму, разменяв шестой десяток, имеют все шансы отсрочить старость еще на десять лет. Ведь именно к 50 годам человек приобретает хронические болезни, которые сопровождают его до конца жизни.

Впрочем, если отказаться от курения и алкоголя, правильно питаться, медитировать и тренировать свое тело, то они не страшны, пишет журнал BMJ. На его страницах опубликовано исследование специалистов, которому они посвятили больше 30 лет.  

Однако истязать себя тренировками совсем не обязательно, достаточно будет умеренных нагрузок. Да и полностью лишать себя горячительных напитков не нужно. Нормой считается бокал вина в день для женщин и два – для мужчин. 

Представительницы прекрасного пола, которые соблюдали вышеперечисленные правила, дожили до 84 лет без багажа из сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Нарушение одного из пунктов отнимало 11 лет. Женщины, отступавшие от ЗОЖ, начинали болеть в 73 года, для мужчин критический возраст наступал в 81 и 73 года соответственно. 

Ранее сообщалось, что прожить дольше можно, если больше времени уделять упражнениям на развитие мышечной массы и выносливости.

Ксения АНДРЕЕВА

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