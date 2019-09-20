Медики рассказали, как отодвинуть старение

Японские геронтологи пришли к выводу, что, если семидесятилетний человек ходит быстро и энергично, его шансы дождить до 80 лет равны почти 100%. Эксперты рассказали о своем открытии на прошедшей в Москве российско-японской открытой конференции, посвященной долгожительству.

Президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай подчеркивает, что у людей старше 60 лет физическое состояние постоянно улучшается: наступление старости отодвигается и у мужчин, и у женщин.

"Темп ходьбы может служить хорошим индикатором, позволяющим точно прогнозировать продолжительность жизни у конкретного человека. Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме – тем дольше он проживет", –

цитирует "Российская газета" доктора Арая.

Геронтологи в 1997 г. начали измерять скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Спустя 10 лет выяснилось, что "средний" японец стал ходить быстрее на 5-10%. Выросла за это время и средняя продолжительность жизни.



Верно и обратное: снижение темпа ходьбы сокращает шансы прожить побольше, сообщает "Вечерняя Москва". Таким образом, вычислить долголетие оказалось довольно просто, отмечает "Федерал Пресс".

