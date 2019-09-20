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Замена виагре: обычный продукт усилит потенцию

Замена виагре: обычный продукт усилит потенцию
Фото: pixabay.com
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Знакомая закуска также положительно влияет на репродуктивную функцию

Медики подтверждают, что повысить потенцию можно не только лекарствами, но и с помощью обычных семечек. В семенах подсолнуха много магния и железа – эти элементы усиливают кровоток в органах малого таза.

Витамины B и E в составе семян положительно влияют на репродуктивную функцию, а также помогает сохранить либидо на высоком уровне надолго, – пишет "Версия".

Для достижения эффекта нужно есть около 30-50 грамм семян в сутки. Врачи напоминают, что полезнее всего будут семечки без соли и специй.

Дарья ПЕТРОВА
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