Знакомая закуска также положительно влияет на репродуктивную функцию

Медики подтверждают, что повысить потенцию можно не только лекарствами, но и с помощью обычных семечек. В семенах подсолнуха много магния и железа – эти элементы усиливают кровоток в органах малого таза.

Витамины B и E в составе семян положительно влияют на репродуктивную функцию, а также помогает сохранить либидо на высоком уровне надолго, – пишет "Версия".

Для достижения эффекта нужно есть около 30-50 грамм семян в сутки. Врачи напоминают, что полезнее всего будут семечки без соли и специй.