Быстрое снижение веса приведет к потере здоровья

Модная кетодиета может нанести серьезный вред организму. Увеличение потребления жиров и снижение количества углеводов наносит удар по сердцу и сосудам, а также способны вызвать диабет. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав самые популярные в мире режимы питания.

Кетодиета действует очень быстро, однако оказывает кратковременный эффект, подчеркнули специалисты из США. В длительной перспективе такого режима питания придерживаться очень сложно: нужно исключить фрукты, крупы и даже некоторые виды овощей. При этом в рацион вводится множество жирных продуктов.

"Обычно мы получаем необходимую для жизни энергию из углеводов. Если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани", – объяснила принцип действия диеты врач-эндокринолог Валерия Васильева сайту "Комсомольская правда".

Эксперт также подчеркнула, что при распаде жира образуются кетоны или обыкновенный ацетон. Появляется характерный запах изо рта, в организме начинается настоящее отравление. Из-за отсутствия углеводов человек постоянно хочет спать, возникает ломота в мышцах, сообщает "Федерал Пресс".

Затем начинают страдать и мыслительные процессы, ведь мозг нуждается в энергии из углеводов, а не из жиров. Ухудшается и эмоциональный настрой, портится характер: появляются подозрительность и агрессия, отмечает телеканал "Царьград". Диетологи напомнили, что самым полезным считается средиземноморский тип питания. Если есть много овощей, фруктов, рыбы, а также оливковое масло и цельнозерновые крупы, организм получит все необходимые витамины.

Ранее сообщалось, что жиеты погубили Юлию Началову и Людмилу Гурченко.