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Умирающих от рака спасет диета

Умирающих от рака спасет диета
Фото: www.globallookpress.com
Страшная болезнь отступит, если правильно питаться

Даже на последней стадии онкологического заболевания человек способен улучшить самочувствие и продлить свою жизнь. В этом ему поможет сбалансированная диета, рассказала психотерапевт Келли Тернер.

Проанализировав рассказы людей, которым до смерти оставались считанные дни, но они изменили образ жизни и не только прожили много лет, но и стали здоровее, специалист пришла к определенному выводу. Она заявила, что можно освободиться от рака, "возникающего в отсутствие традиционной медицины" или после того, как врачи оказались бессильны, пишет Health.news.

Больные раком ели больше растительной пищи, и на 50% состоящий из свежих фруктов и овощей рацион спас их, отметила врач. И порекомендовала увеличить количество съедаемого авокадо, сладкого перца, сельдерея, салата, лука, ростков, помидоров, бобовых. А также питаться грейпфрутами, изюмом и бананами, передает "ФедералПресс"

Ранее сообщалось, что увлечение сладким и выпечкой приведет к развитию рака, и был указан возраст, в котором чаще всего заболевают онкологией.

Фоторепортаж
Продукты от рака растут на деревьях и грядках
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Полина ДОРОЖКИНА

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