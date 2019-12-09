Страшная болезнь отступит, если правильно питаться

Даже на последней стадии онкологического заболевания человек способен улучшить самочувствие и продлить свою жизнь. В этом ему поможет сбалансированная диета, рассказала психотерапевт Келли Тернер.

Проанализировав рассказы людей, которым до смерти оставались считанные дни, но они изменили образ жизни и не только прожили много лет, но и стали здоровее, специалист пришла к определенному выводу. Она заявила, что можно освободиться от рака, "возникающего в отсутствие традиционной медицины" или после того, как врачи оказались бессильны, пишет Health.news.

Больные раком ели больше растительной пищи, и на 50% состоящий из свежих фруктов и овощей рацион спас их, отметила врач. И порекомендовала увеличить количество съедаемого авокадо, сладкого перца, сельдерея, салата, лука, ростков, помидоров, бобовых. А также питаться грейпфрутами, изюмом и бананами, передает "ФедералПресс".

Ранее сообщалось, что увлечение сладким и выпечкой приведет к развитию рака, и был указан возраст, в котором чаще всего заболевают онкологией.