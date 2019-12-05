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Популярное лекарство спасет от рака

Популярное лекарство спасет от рака
Фото: pixabay.com
Правильный образ жизни снижает риск развития опасных болезней

Американские ученые пришли к выводу, что аспирин в малых дозах может стать отличным средством предотвращения развития злокачественных опухолей. Особенно сильно защитные свойства этого популярного лекарства наблюдаются у людей, страдающих от избыточного веса.

Как сообщает телеканал "Царьград", у 28% из них заметно уменьшился риск смерти от рака желудочно-кишечного тракта, а у 34% – от рака толстой кишки. Медики из США считают, что люди старше 50 лет должны принимать малые дозы аспирина для профилактики колоректального рака. 

Однако прием лекарственных средств не отменяет того, что людям старшего возраста нужно следить за своим весом, заниматься физкультурой, не курить и правильно питаться. Кроме того, эксперты напоминают, что перед употреблением любых медикаментов необходимо проконсультироваться с врачом. 

Валентина МАЙОРОВА

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