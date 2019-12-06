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Регулярные занятия сексом делают людей более здоровыми, а их иммунитет – более крепким, заявляют ученые. И наибольший эффект производит именно оргазм.
Качественный секс обеспечивает стимуляцию работы головного мозга, причем его благоприятное влияние в несколько раз превосходит приносимую решением головоломок и ребусов пользу. Интимная близость также избавляет от стресса, депрессии и тревоги из-за выработки организмом эндорфинов, сообщает "МедикФорум".
Получение оргазма оказывает расслабляющее действие, поэтому способствует борьбе с бессонницей, а также избавляет от головных болей, передает "ФедералПресс". Кроме того, регулярная половая жизнь улучшает кровообращение, за счет чего кожа становится более красивой и здоровой.
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