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Не только удовольствие: оргазм улучшит работу мозга

Не только удовольствие: оргазм улучшит работу мозга
Фото: www.globallookpress.com
Интимная близость избавит от депрессии и бессонницы

Регулярные занятия сексом делают людей более здоровыми, а их иммунитет – более крепким, заявляют ученые. И наибольший эффект производит именно оргазм.

Качественный секс обеспечивает стимуляцию работы головного мозга, причем его благоприятное влияние в несколько раз превосходит приносимую решением головоломок и ребусов пользу. Интимная близость также избавляет от стресса, депрессии и тревоги из-за выработки организмом эндорфинов, сообщает "МедикФорум".

Получение оргазма оказывает расслабляющее действие, поэтому способствует борьбе с бессонницей, а также избавляет от головных болей, передает "ФедералПресс". Кроме того, регулярная половая жизнь улучшает кровообращение, за счет чего кожа становится более красивой и здоровой.

Ранее специалисты рассказали, можно ли заниматься сексом при простуде.

Карина СИРАЗОВА

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