Нибиру
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Сейчас на рынке предлагают множество средств, чтобы повысить потенцию, однако не все они безопасны. Кроме того, ряд специалистов считает, что мужчинам пожилого возраста такие препараты могут навредить. В такой ситуации на помощь приходит многовековой опыт народной медицины – с его помощью можно улучшить сексуальную жизнь, не прибегая к дорогим таблеткам.
В Сети можно найти множество советов о том, как без медикаментозных средств сохранить мужскую силу.
"Я ходил к врачу, он мне сказал что таблетки принимать уже может быть опасно. И обратил внимание на продукты – мед, чеснок, лук зеленый. Продукты намного безопаснее всяких таблеток...стал больше зеленью питаться, особенно мед хорошо на меня действует. А вот алкоголь я перестал пить... Без выпивки намного лучше", -
написали в комментариях к статье, опубликованной в "Утре" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
Кроме того, сильному полу рекомендуют пить отвары целебных трав, голодать раз в неделю, обязательно ходить в баню, включить в свой рацион полезные фрукты и заниматься физическими упражнениями. Тренировки прибавляют уверенности в себе – считают и специалисты, и те, кто на своем опыте убедился в благотворном воздействии спорта.
Самое главное, надо помнить, что при возникновении серьезных проблем со здоровьем, не следует заниматься самолечением – нужно обязательно обратиться к врачу.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем