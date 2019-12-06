Поднять уровень тестостерона можно без дорогостоящих препаратов

Сейчас на рынке предлагают множество средств, чтобы повысить потенцию, однако не все они безопасны. Кроме того, ряд специалистов считает, что мужчинам пожилого возраста такие препараты могут навредить. В такой ситуации на помощь приходит многовековой опыт народной медицины – с его помощью можно улучшить сексуальную жизнь, не прибегая к дорогим таблеткам.

В Сети можно найти множество советов о том, как без медикаментозных средств сохранить мужскую силу.

"Я ходил к врачу, он мне сказал что таблетки принимать уже может быть опасно. И обратил внимание на продукты – мед, чеснок, лук зеленый. Продукты намного безопаснее всяких таблеток...стал больше зеленью питаться, особенно мед хорошо на меня действует. А вот алкоголь я перестал пить... Без выпивки намного лучше", -

написали в комментариях к статье, опубликованной в "Утре" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Кроме того, сильному полу рекомендуют пить отвары целебных трав, голодать раз в неделю, обязательно ходить в баню, включить в свой рацион полезные фрукты и заниматься физическими упражнениями. Тренировки прибавляют уверенности в себе – считают и специалисты, и те, кто на своем опыте убедился в благотворном воздействии спорта.

Самое главное, надо помнить, что при возникновении серьезных проблем со здоровьем, не следует заниматься самолечением – нужно обязательно обратиться к врачу.