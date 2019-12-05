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Проблемы потенции в последнее время беспокоят не только пожилых мужчин, но и молодых людей. Стрессы, недосып, неправильное питание – все эти факторы влияют на полноценную сексуальную жизнь. Эксперты считают, что здоровая диета – один из важнейших ключей к укреплению потенции. Особенно полезны для борьбы с эректильной дисфункцией фрукты желтого, зеленого и оранжевого цвета.
По словам специалистов, в желтых и оранжевых плодах много лютеина – природного пигмента, который помогает выработке тестостерона в организме. В зеленых фруктах содержится хлорофилл, который укрепляет иммунитет и поддерживает мужское здоровье.
Яблоки, бананы, апельсины, белый и красный виноград, гранаты, груши, персики, хурма, киви и лимоны – все эти дары природы помогут справиться с импотенцией и улучшить качество интимной жизни, отмечает автор канала MenFactor.
Однако при возникновении серьезных проблем со здоровьем нужно обязательно обратиться к врачу.
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