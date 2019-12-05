Интимная близость во время болезни избавит от осложнений

Люди по-разному переносят простудные заболевания. И если одним при высокой температуре хочется лишь находиться в состоянии покоя, то у других сексуальное желание не пропадает и во время болезни. Специалисты рассказали, можно ли заниматься сексом при простуде.

Респираторные заболевания половым путем не передаются, поэтому от интимной близости можно не отказываться, однако есть вероятность заразить партнера воздушно-капельным путем, поэтому риск сохраняется. Медики советуют избегать поцелуев и близкого контакта лицом к лицу. Однако секс может принести и пользу - интенсивное дыхание помогает предотвратить развитие осложнений после ОРВИ, передает "КП в Украине".

В то же время, при заболевании гриппом от секса стоит отказаться совсем – слишком большая вероятность заразить другого человека, сообщает "24 канал". Эксперты рекомендуют вообще ограничить контакты с окружающими до полного выздоровления, так как вирус может распространяться даже спустя несколько дней после исчезновения симптомов.

Ранее специалисты рассказали: если регулярно заниматься сексом, то можно предотвратить развитие многих заболеваний.