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Принесет пользу: советы для секса при простуде

Принесет пользу: советы для секса при простуде
Фото: www.globallookpress.com
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Интимная близость во время болезни избавит от осложнений

Люди по-разному переносят простудные заболевания. И если одним при высокой температуре хочется лишь находиться в состоянии покоя, то у других сексуальное желание не пропадает и во время болезни. Специалисты рассказали, можно ли заниматься сексом при простуде.

Респираторные заболевания половым путем не передаются, поэтому от интимной близости можно не отказываться, однако есть вероятность заразить партнера воздушно-капельным путем, поэтому риск сохраняется. Медики советуют избегать поцелуев и близкого контакта лицом к лицу. Однако секс может принести и пользу -  интенсивное дыхание помогает предотвратить развитие осложнений после ОРВИ, передает "КП в Украине".

В то же время, при заболевании гриппом от секса стоит отказаться совсем – слишком большая вероятность заразить другого человека, сообщает "24 канал". Эксперты рекомендуют вообще ограничить контакты с окружающими до полного выздоровления, так как вирус может распространяться даже спустя несколько дней после исчезновения симптомов.

Ранее специалисты рассказали: если регулярно заниматься сексом, то можно предотвратить развитие многих заболеваний.

Карина СИРАЗОВА

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