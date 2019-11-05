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Лучшее лекарство: секс избавит от болезней

Лучшее лекарство: секс избавит от болезней
Фото: www.globallookpress.com
Множества проблем можно избежать, если заниматься любовью два раза в неделю

Эндорфины, которые выделяются во время секса, действуют как болеутоляющее средство, а оргазмы понижают чувствительность к неприятным ощущениям. Если болит голова, можно не пить таблеток, а просто заняться любовью, считают эксперты.

Американские ученые пришли к выводу, что мужчины, занимающиеся сексом не менее двух раз в неделю, в 2 раза реже сталкиваются с проблемами с сердцем. Полезны интимные отношения и для иммунитета. Люди, регулярно вступающие в сексуальные контакты, имеют повышенный уровень иммуноглобулина А, что служит отличной профилактикой простуды и гриппа.

В свою очередь, турецкие специалисты доказали, что 3 оргазма в неделю уменьшают риск образования камней в почках и улучшают кровообращение, отмечает портал "Актуальные новости".


Валентина МАЙОРОВА

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