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Тестостерон – важнейший мужской гормон, его выработка формирует сексуальную активность, выносливость и стрессоустойчивость. При его понижении появляется рассеянность и депрессия, ухудшается память, снижается мышечная масса, развивается импотенция. Приводят к этому популярные привычки и вредная еда.
На ухудшение выработки гормона влияет множество факторов, среди них – малоподвижный образ жизни или, наоборот, чрезмерные нагрузки, дефицит сна, нерегулярная половая жизнь и лишний вес, сообщает Яндекс.Дзен-канал "Ваш спорт". Огромную роль играет питание – важно следить за своим рационом.
"Если говорить исключительно о влиянии пищи на количество тестостерона, то доказано, что понижают уровень гормона некоторые продукты",
– рассказала врач "Обозревателю". К продуктам-убийцам тестостерона относят соль и сахар, большое количество кофеина, натуральное молоко, копченое мясо и алкоголь.
Специалисты заявляют: чтобы восстановить нормальный уровень тестостерона в организме, не всегда нужно прибегать к медикаментозному лечению – достаточно соблюдать меры профилактики.
Ранее эксперты рассказали, что избежать импотенции помогут отвары из трав, а также употребление большого количества овощей и фруктов.
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