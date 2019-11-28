Улучшить качество интимной жизни поможет кофе

Избавиться от проблем с потенцией можно и без лекарственных препаратов. Как надолго сохранить эрекцию, рассказали урологи.

Употребление трех-четырех чашек кофе без добавок помогут избежать импотенции из-за благоприятного воздействия кофеина, который расширяет артерии и стимулирует приток крови к половым органам. Также необходимо тренироваться – получаса физических нагрузок в день будет вполне достаточно, сообщает "Главред". Это повысит выносливость и укрепит сердечно-сосудистую систему.

Повысит потенцию и добавление в рацион большого количества овощей и фруктов, передает "ФедералПресс". Продукты предотвратят повышение холестерина до опасных для здоровья показателей и очистят организм от вредных веществ за счет большого содержания клетчатки.

Ранее эксперты рассказали, что избежать импотенции помогут отвары из трав.