Заболевание влияет на работу сердца и почек

Российские ученые открыли новую генную мутацию, которая приводит к гипертонии с раннего возраста, а также к серьезному нарушению работы почек. Результаты исследования опубликованы в научном журнале.

Ученые выявили новую мутацию в гене SCNN1G, приводящую к возникновению синдрома Лиддла. Гипертония в раннем возрасте является одним из симптомов этого редкого генетического заболевания. Открытие произошло благодаря изучению истории болезни 15-летнего подростка из Дагестана, который с 12 лет страдал от постоянного высокого давления.

Такую же мутация обнаружили и у его 14-летней сестры, но еще до развития гипертонии. Благодаря этому врачи вовремя начали терапию, которая помогла предотвратить не только повышение давления, но и патологию на сердце, сообщается в опубликованном в журнале BMC Nephrology исследовании.

Ранее итальянские ученые рассказали о факторах, повышающих давление, и о том, как его понизить.