Отвар можно приготовить из отходов

Избавиться от проблем в постели можно не только с помощью лекарств – на протяжении многих лет мужчины пользуются народными средствами, которые не уступают дорогим медикаментам. Этот старинный рецепт благоприятно влияет на эрекцию, работу сердца и почек, а для приготовления понадобятся доступные всем ингредиенты.

Необходимо положить одну-две горсти луковой шелухи в 700 мл воды и кипятить 3-5 мин на медленном огне. Затем дать настояться в течение суток и процедить. Настой должен иметь цвет крепкого чая. Отвар советуют пить три раза в день по 100 мл за полчаса до или после еды. Длительность курса – 30 дней, сообщает сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

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