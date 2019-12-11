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В 60 как молодой: раскрыт секрет копеечного средства для потенции

В 60 как молодой: раскрыт секрет копеечного средства для потенции
Фото: www.globallookpress.com
Отвар можно приготовить из отходов

Избавиться от проблем в постели можно не только с помощью лекарств – на протяжении многих лет мужчины пользуются народными средствами, которые не уступают дорогим медикаментам. Этот старинный рецепт благоприятно влияет на эрекцию, работу сердца и почек, а для приготовления понадобятся доступные всем ингредиенты.

Необходимо положить одну-две горсти луковой шелухи в 700 мл воды и кипятить 3-5 мин на медленном огне. Затем дать настояться в течение суток и процедить. Настой должен иметь цвет крепкого чая. Отвар советуют пить три раза в день по 100 мл за полчаса до или после еды. Длительность курса – 30 дней, сообщает сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

Ранее "Утро" писало, как поднять потенцию в домашних условиях после 60 лет.

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

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