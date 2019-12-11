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Чем нас травят: в новогоднем лакомстве нашли яд

Чем нас травят: в новогоднем лакомстве нашли яд
Фото: www.globallookpress.com
Вещество вызывает отставание в развитии

Главный символ Нового года оказался опасным для здоровья человека. Мандарины и апельсины могут содержать химикат, который используют для борьбы с вредителями.

Применяемый в сельском хозяйстве препарат хлорпирифос при попадании в организм нарушает работу головного мозга и провоцирует отставание в развитии у детей. Однако не все фрукты обрабатывают инсектицидом, поэтому шанс купить безвредный продукт есть. Специалисты предупреждают: низкая цена зачастую сказывается на качестве фруктов, поэтому их нужно покупать только в проверенных местах.

Хлорпирифос применяют в Европе с 2005 года. После ряда исследований, некоторые страны выступили за запрет использования химиката даже в небольших количествах, сообщает Süddeutsche. Однако пока обработка фруктов хлорпирифосом официально разрешена.

Ранее эксперты рассказали, что мандарины поднимут иммунитет в сезон простуд.

Карина СИРАЗОВА

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