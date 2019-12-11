Нибиру
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Главный символ Нового года оказался опасным для здоровья человека. Мандарины и апельсины могут содержать химикат, который используют для борьбы с вредителями.
Применяемый в сельском хозяйстве препарат хлорпирифос при попадании в организм нарушает работу головного мозга и провоцирует отставание в развитии у детей. Однако не все фрукты обрабатывают инсектицидом, поэтому шанс купить безвредный продукт есть. Специалисты предупреждают: низкая цена зачастую сказывается на качестве фруктов, поэтому их нужно покупать только в проверенных местах.
Хлорпирифос применяют в Европе с 2005 года. После ряда исследований, некоторые страны выступили за запрет использования химиката даже в небольших количествах, сообщает Süddeutsche. Однако пока обработка фруктов хлорпирифосом официально разрешена.
Ранее эксперты рассказали, что мандарины поднимут иммунитет в сезон простуд.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем