Поддержать здоровье помогут дары природы

Осень вступила в свои права, поэтому иммунную систему нужно поддержать. Насморка, простуды и даже гриппа легче будет избежать, если обеспечить организм ударной дозой витаминов и минералов. Помогут в этом свежевыжатые соки – пить их лучше до завтрака или на завтрак.

Две морковки, яблоко и апельсин зарядят бодростью с утра, благодаря витаминам А, В6 и С, калию и фолиевой кислоте, содержащейся в напитке. Такой сок легко приготовить в соковыжималке – нужно только помыть и почистить все ингредиенты, сообщает портал Food Inmyroom.

"Цитрусовый взрыв" из двух апельсинов, двух мандаринов, одного грейпфрута и половинки лимона мгновенно обеспечит суточную норму витамина С. Кроме того, в напитке содержатся витамины А, В6 и С, фолиевая кислота и цинк.

Тем, кто очень любит помидоры, можно попробовать приготовить домашний томатный сок – в нем очень много витаминов А и С, железа и фолатов. Для приготовления напитка нужно взять 5 томатов, а также соль, перец и сушеный базилик по вкусу. Помидоры нужно помыть, разрезать на четвертинки, удалить сердцевинки. Положить плоды в кастрюлю и тушить на медленном огне до мягкости – не более 20-30 минут. можно добавить немного воды. Получившееся пюре остудить и протереть через сито. Добавить по вкусу соль, перец и сушеный базилик или другие травы. Затем снова поставить массу на медленный огонь, непрерывно помешивая, довести до кипения и сразу же снять с огня. Охладить и пить, сообщает