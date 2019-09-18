Любители классики имеют шанс справиться с гипертонией

От высокого артериального давления страдает все больше людей в развитых странах мира. Эксперименты показывают, что понизить давление можно не только с помощью бессолевой диеты, но и слушая музыку.

К примеру, таким лечебным эффектом обладают музыкальные произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Штрауса, сообщает Express.

Ученые разделили группу из 120 человек на 3 части: в течение 25 минут первая слушала классические пьесы Моцарта и Штрауса, вторая – шведскую группу АВВА, контрольная группа проводила время в тишине. Выяснилось, что музыка АВВА не оказывает влияния на показатели давления, классическая же существенно понижает их. У участников, отдыхавших в тишине, давление тоже понизилось, но не так сильно, как у тех, кто прослушивал Моцарта и Штрауса.

Кроме того, у всех, кто слушал музыку, понизился уровень кортизола (гормон стресса) в крови. По мнению специалистов, от стресса суживаются стенки кровеносных сосудов, что и ведет к гипертонии. Музыка, действуя расслабляюще, помогает избавиться от этой напасти.