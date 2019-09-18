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Пять старых мифов о здоровье нужно забыть

О них нужно забыть: развеяны пять мифов о здоровье
Фото: www.globallookpress.com
Многие люди до сих пор верят в придуманные когда-то методы сохранения хорошего самочувствия и лечения

Их нужно забыть, так как это всего лишь мифы. Такие способы не действуют ни при попытках избежать проблем со здоровьем, ни для избавления от недугов.

В России широко распространен"народный метод" – во время разгнула простуды для профилактики смазывать нос оксолиновой мазью. Однако это и неэффективно, и даже опасно. Данное средство, в основном, состоит из вазелина, который при вдохе попадает в легкие, что может вызвать липоидную пневмонию (воспаление слизистой).

Голодание вряд ли поможет похудеть или излечить застарелые и опасные болезни. Его польза не подтверждена специалистами. К тому же многим людям, в частности – страдающим диабетом и гипертонией, вообще нельзя отказываться от еды, пишет "МедикФорум". 

Ошибаются и те, кто верит в лечебные свойства меда. Проводимые издавна исследования не установили ни одной болезни, которую бы можно было излечить при в помощью этого продукта. Он всего лишь облегчает кашель и не полезнее сахара.

Да и чеснок абчсолютно не помогает при простуде. Его поедание может только слегка уменьшать риск заражения, а в случае заболевания действует наравне с плацебо ( веществом, не обладающим лечебными свойствами).

Неверно и утверждение, будто, если болит горло, нельзя есть или пить холодное что-то холодное. Это, напротив, полезно – уменьшают боль при вирусной или бактериальной инфекции.

Полина ДОРОЖКИНА
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