Смертельный вирус вызовет глобальный хаос за пару дней

Пятнадцать ведущих экспертов в области здравоохранения на днях выступили с заявлением. По мнению специалистов, мировые лидеры недооценивают опасность глобальной пандемии, которая может за считанные сутки унести десятки миллионов жизней.

Смертельному вирусному патогену, передающемуся воздушно-капельным путем, понадобится всего лишь от 36 до 50 часов, чтобы уничтожить от 50 до 80 млн человек, предупреждает таблоид The Sun.

Таким образом, эпидемия станет причиной сокращения мировой экономики на 5% и приведет к глобальному хаосу. Справиться с болезнью будет нелегко – этому помешают миграция и военные конфликты. Эксперты считают, что власти должны вкладывать больше средств в совершенствование системы здравоохранения, чтобы предотвратить возможный коллапс.

Не меньшую опасность, чем вирусы, представляют и супербактерии, устойчивые к антибиотикам. Люди со слабым иммунитетом не способны справиться с ними, напоминает телеканал "360". Помимо этого, нужно помнить и о так называемых "лабораторных" вирусах и бактериях, выведенных искусственным путем, добавляют исследователи.

