Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Вспышка опасной инфекции погубит 80 миллионов человек

Вспышка опасной инфекции погубит 80 миллионов человек
Фото: www.globallookpress.com
Смертельный вирус вызовет глобальный хаос за пару дней

Пятнадцать ведущих экспертов в области здравоохранения на днях выступили с заявлением. По мнению специалистов, мировые лидеры недооценивают опасность глобальной пандемии, которая может за считанные сутки унести десятки миллионов жизней.

Смертельному вирусному патогену, передающемуся воздушно-капельным путем, понадобится всего лишь от 36 до 50 часов, чтобы уничтожить от 50 до 80 млн человек, предупреждает таблоид The Sun. 

Таким образом, эпидемия станет причиной сокращения мировой экономики на 5% и приведет к глобальному хаосу. Справиться с болезнью будет нелегко – этому помешают миграция и военные конфликты. Эксперты считают, что власти должны вкладывать больше средств в совершенствование системы здравоохранения, чтобы предотвратить возможный коллапс.

Не меньшую опасность, чем вирусы, представляют и супербактерии, устойчивые к антибиотикам. Люди со слабым иммунитетом не способны справиться с ними, напоминает телеканал "360". Помимо этого, нужно помнить и о так называемых "лабораторных" вирусах и бактериях, выведенных искусственным путем, добавляют исследователи. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в октябре 2019 года

В октябре 2019 года с деньгами повезет не всем

Разорвал снежный человек: тайну перевала Дятлова раскрыли

На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей