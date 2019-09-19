Стало известно, сколько раз в неделю можно выпивать

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что 200 мл сухого вина в день для женщин и около 900 мл пива для мужчин не нанесут значительного вреда здоровью. Однако каждый день пить все же не стоит – необходимы хотя бы два "трезвых" дня в неделю.

При этом специалисты сделали важное уточнение:

"Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте".

Помимо этого, есть ситуации, в которых употребление любого количества спиртного весьма нежелательно: например, за рулем или и во время беременности, сообщает РИА "Новости".

В целом, эксперты считают, что безопасно употреблять 20-30 г чистого алкоголя в день – 30 г для мужчин, 20– для женщин, отмечает "МИР 24".

