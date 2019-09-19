В ближайшие дни тем, кто испытывает проблемы с давлением, следует поберечься

В столице сохраняется влияние циклонов, а значит и резкие колебания атмосферного давления. Такая "барическая пила" может вызвать сосудистый или гипертонический криз.

С пятницы атмосферное давление будет постепенно повышаться и в субботу достигнет нормы – 996 гПа. Однако уже в воскресенье оно упадет почти на 20 единиц и составит 977 гПа. Такое низкое атмосферное давление близко к рекордному и за последние 70 лет отмечалось всего пять раз.

В понедельник жителей Москвы ожидает очередной скачок давления из-за смещения циклона – оно повысится до 1000 гПа. Однако во вторник снова стоит ждать понижения.

"Такие его качели неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников, поскольку атмосферное давление способно изменить собственное артериальное давление и вызвать сосудистый или гипертонический криз",

– сообщают "Метеоновости".