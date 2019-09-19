Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Гипертонический криз: как "барическая пила" в Москве ударит по здоровью

Обострение гипертонии: как
Фото: www.globallookpress.com
В ближайшие дни тем, кто испытывает проблемы с давлением, следует поберечься

В столице сохраняется влияние циклонов, а значит и резкие колебания атмосферного давления. Такая "барическая пила" может вызвать сосудистый или гипертонический криз.

С пятницы атмосферное давление будет постепенно повышаться и в субботу достигнет нормы – 996 гПа. Однако уже в воскресенье оно упадет почти на 20 единиц и составит 977 гПа. Такое низкое атмосферное давление близко к рекордному и за последние 70 лет отмечалось всего пять раз.

В понедельник жителей Москвы ожидает очередной скачок давления из-за смещения циклона – оно повысится до 1000 гПа. Однако во вторник снова стоит ждать понижения.

"Такие его качели неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников, поскольку атмосферное давление способно изменить собственное артериальное давление и вызвать сосудистый или гипертонический криз",

сообщают "Метеоновости".

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в октябре 2019 года

В октябре 2019 года с деньгами повезет не всем

Разорвал снежный человек: тайну перевала Дятлова раскрыли

На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей