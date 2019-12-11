Признаки онкологии, которые помогут найти болезнь на первой стадии

Побороть раковое заболевание, как утверждают ученые, можно, если регулярно проходить обследование и знать современные методы борьбы с онкологией. Иногда вся информация о лечении и точный диагноз остаются для больного загадкой, ведь врачи просто скрывают важные сведения.

Например, не все знают, что раковые клетки есть в каждом организме, но их уничтожает иммунитет. Как только иммунная система начинает плохо работать – может возникнуть опухоль. Также, как пишет "АиФ", чаще всего с онкологией сталкиваются курильщики преклонного возраста.

Известно, что вылечиться от рака можно, если обнаружить болезнь на первой стадии. Чаще всего пациентов отправляют сдавать анализы на онкомаркеры, но результаты исследования могут оказаться ошибочными.

А вот биохимический анализ крови может указать на серьезные проблемы со здоровьем. При раке печени белок в организме обычно понижен, а изменение сахара в крови может указывать на рак молочной железы, репродуктивной системы и другие – пишет "КП".

Даже если рак у больного обнаружат, врачи могут скрыть от него диагноз. Как написано на сайте "Такие дела", иногда родственники умоляют медиков не рассказывать пациенту о его заболевании, опасаясь, что плохое известие добьет человека. Зачастую, диагноз скрывают от пожилых людей.

Большинство людей считают рак неизлечимой болезнью. Однако медики утверждают – современные способы борьбы с опухолями есть. Как сообщает "Вокруг света", россияне не только не знают, что существует лекарство от рака, но и думают, что со страшной болезнью сталкиваются около 20% населения. На самом деле раком болеют только 2% людей.