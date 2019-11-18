Массаж, йога и сбалансированное питание расширят сексуальные горизонты

Проблемы с потенцией могут возникнуть даже у молодых мужчин по разным причинам: к этому приводят стрессы, недосып и неправильный образ жизни.

Специалисты предложили простые методы, которые помогут справиться с внезапной эректильной дисфункцией. Легко и быстро повысит потенцию массаж – нужно сжать половой орган у основания, как бы накладывая жгут. Такое прием известен с древности у многих народов, отличавшихся половой активностью, отмечает портал "Дженерик.ру".

Для достижения более стойкого эффекта эксперты рекомендуют делать гимнастику для органов таза. Лучше всего помогут приседания, упражнение "велосипед" и бег на месте.

Кроме того, улучшают потенцию контрастный душ, баня, а также настои корня женьшеня, родиолы розовой, клевера, китайского лимонника, зверобоя и других полезных трав, сообщает сайт "КП".

Для того, чтобы вести полноценную интимную жизнь, нужно также правильно питаться. Грецкие орехи, кисломолочные продукты, имбирь, пряности, мед, сельдерей, зелень, тыква, чеснок, лук и инжир помогут стабилизировать мужское здоровье, подчеркивают медики.

Особенно часто проблемы с потенцией возникают у мужчин старше 60 лет. Специалисты советуют сильному полу в этом возрасте сбросить лишний вес, заниматься йогой и поднять аэробную нагрузку, подчеркивает Kamatab.ru.

Сексологи напоминают, что, прежде чем приступать к экспериментам, необходимо проконсультироваться с врачами.