У пожилых женщин и мужчин риск онкологии вырастает в разы

Российские и американские ученые провели анализ полученных данных и установили, что есть возраст, в котором намного чаще люди заболевают раком. Больше всего рискуют те, кому около 60 лет и больше.

В этом возрасте, по данным Общества клинической онкологии, у женщин чаще всего обнаруживают злокачественную опухоль в груди, а у мужчин находят онкологию поджелудочной железы. С 55 лет высок риск появления рака печени.

Причин этого несколько. Основные – некачественное питание и накопление токсинов из-за вредных привычек, пояснили экперты, передает "АиФ Украина".

Врачи советуют обращать внимание на признаки, которые могут указать на начало страшной болезни – потоотделение, хрипота, незначительное повышение температуры тела, хроническая усталость и изменения в желудочно-кишечном тракте. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше шансы на излечение, отметили медики.

Ранее сообщалось. что отличным средством для профилактики онкологии может стать гранат.