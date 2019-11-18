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Опасные типы мужчин: с кем нельзя заниматься сексом

Опасные типы мужчин: с кем нельзя заниматься сексом
Фото: www.globallookpress.com
Об угрозе предупреждает ряд признаков

Женщин зачастую привлекают мужчины, которые впоследствии могут оказаться опасными любовниками. Эксперты рассказали, какие типажи принесут больше проблем, чем удовольствия, и как их избежать, чтобы обезопасить себя.

По мнению психологов, нужно задуматься, если мужчина все делает по-своему и не прислушивается к мнению партнерши. В постели такой типаж также не проявит уважения, а это может нанести физический и психологический вред. Страсть к унижениям, причинение боли или неприятных ощущений партнерше без ее согласия – сигнал об опасности.

Если мужчина продолжает добиться женщины, несмотря на услышанное "нет", то такое поведение также говорит о невнимании к чужим чувствам. Как правило, адекватному мужчине хватает одного отказа, в противном случае такое поведение указывает на склонность к насилию.

По словам психологов, мужчина, избегающий общения в шумных компаниях, может пренебрегать общением и чужими чувствами в целом, сообщает Woman Hit. Человек, который равнодушен к комфорту других людей, не будет обращать внимание и на протесты партнерши в постели.

Карина СИРАЗОВА

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