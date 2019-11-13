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Симптомы старости укажут на рак

Проблемы с памятью могут говорить об опухоли

Эксперты утверждают, что иногда симптомы онкологии люди принимают за первые признаки увядания организма. Например, неожиданно возникшие проблемы с речью могут быть вызваны раком.

Как пишет "АиФ", к таким выводам пришли ученые, анализируя состояние больных с раком мозга на начальной стадии. У пациентов были распространенные симптомы старости или усталости, но они не придавали им значения.

Как отмечает агентство "ФедералПресс", у людей ухудшалась память, они начинали неустойчиво ходить. Специалисты советуют обращаться к врачам при малейших изменениях состояния. 

Полина ИВАНОВА

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