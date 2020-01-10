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Сбросить лишний вес за неделю: рецепт легкой диеты после Нового года

Сбросить лишний вес за неделю: рецепт легкой диеты после Нового года
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Быстро вернуться в форму можно практически без ограничений

Новогодние праздники подошли к концу, и теперь многие ищут способ, как быстро избавиться от приобретенных килограммов. "Утро" делится рецептом быстрой и простой диеты, которая поможет сбросить лишний вес практически без ограничений всего за неделю.

Понедельник – разгрузочный день. Можно позволить себе лишь 1 л кефира, 1 кг яблок и воду, желательно выпивать не меньше 2 литров.

Вторник. На завтрак – омлет со свежим помидором, на обед отлично подойдет отварное мясо с тушеными овощами, а на ужин – со свежими. В качестве перекусов можно съесть яблоко, морковь или выпить стакан кефира.

В среду завтракать рекомендуется овсяной кашей на воде с небольшим количеством кураги. На обед – овощной суп, а в качестве ужина отлично пойдет отварное яйцо и салат из свежих овощей. В течение дня можно перекусить яблоком или грушей и грейпфрутом, а также парой хлебцев.

Утро в четверг можно начать с гречневой каши и огурца. Обедать диетологи советуют запеченной рыбой с тушеной капустой, а ужинать – с овощным салатом. В качестве перекуса можно выбрать киви, яблоко и кефир.

Пятница. На завтрак – снова овсяная каша с ягодами, а на обед – гречневая с овощами. На ужин можно выбрать творог с грушей. Для перекуса в течение дня отлично подойдет грейпфрут, сливы и сухофрукты.

В субботу диетологи советуют завтракать отварным яйцом с помидором, обедать и ужинать – котлетой на пару с тушеными и свежими овощами. Перекусить можно апельсином, парой киви или кефиром, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Правильное питание. Рецепты".

Воскресенье. Завтрак – творог с грушей, обед – куриное филе запеченное с овощами, а на ужин – с салатом. В качестве перекуса специалисты рекомендуют выбрать хлебцы, киви и грейпфрут.

Каждый день этой диеты важно выпивать не менее 2 л воды, также можно употреблять чай и кофе, но без сахара. Такое простое меню поможет похудеть без особых усилий.

Ранее специалисты рассказали о сырной диете, которая поможет избавиться от лишних килограммов почти молниеносно, а также раскрыли секрет быстрого похудения после Нового года.

Карина СИРАЗОВА

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