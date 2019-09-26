Голодовка не нужна: быстро сбросить вес можно с помощью вкусного и доступного продукта

Специалисты обнаружили удивительный метод быстро вернуться в форму. Речь идет о сырной диете, которая приравнивается к белковой. Однако употреблять придется исключительно нежирные сорта сыра – не больше 10-12%.

По словам диетологов, завтракать при такой диете необходимо не позднее восьми часов утра. Таким образом, если распределить около 2000 ккал на каждый день, можно сбросить до десяти лишних килограммов, сообщает "Московский комсомолец".

Медики советуют придерживаться дробного питания – есть часто и маленькими порциями. Данная система приема пищи позволит снизить уровень холестерина в крови и быстро похудеть. Однако перед началом диеты специалисты рекомендуют обязательно проконсультироваться с врачом.