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Названы продукты-помощники при гипертонии и остеопорозе

От гипертонии и остеопороза: что выпить и съесть
Фото: www.globallookpress.com
Среди полезных напитков – каркаде и свекольный сок

На основе наблюдений за пищевыми привычками людей, страдающих различными заболеваниями, немецкий диетолог Маттиас Ридл составил перечень продуктов, которые нужно употреблять при предрасположенности к гипертонии, остеопорозе и других заболеваниях.

Людям, страдающим гипертонией, Ридл советует пить каркаде. Об этом пишет немецкое издание Focus. По словам диетолога, если пить выпивать по три чашки напитка в день в течение шести недель, то давление заметно снизится. Также полезен ананас, в котором много витаминов А, С и Е, магния и цинка, а ещё салициловой кислоты, которая разжижает кровь. Свекольный сок также снижает кровяное давление.

Пациентам с остеопорозом нужно включить в рацион продукты, содержащие витамин К. Он помогает организму формировать остеокальцин, который важен для прочности костей, и содержится в зеленых и красных овощах, капусте, молочных продуктах и птице. Также будут полезны сливы и миндальное молоко, содержащее много магния, который необходим для сохранения костей.

Карина СИРАЗОВА
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