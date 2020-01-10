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Аномальная зима закончится в России страшной эпидемией

Аномальная зима закончится в России страшной эпидемией
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Врачи предупредили об опасностях теплой погоды в январе

Отсутствие морозов этой зимой грозит весьма печальными последствиями. Об этом предупредил аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.

Он напомнил, что обычно бактерии активизируются осенью, но потом мороз останавливает распространение заболеваний. А сейчас все наоборот – теплая погода способствует размножению вирусов, так что после аномально теплого января 2020 г. может грянуть сильнейшая эпидемия:

"Сейчас и без того, начиная с октября, ходит вирусная патология", – приводит URA.RU слова Щепеляева.

Ранее медики зафиксировали в Китае новый штамм вируса гриппа, от которого не спасают разработанные вакцины. Болезнь уже добралась до российских дальневосточных регионов.

Николай ВИКТОРОВ

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