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Отсутствие морозов этой зимой грозит весьма печальными последствиями. Об этом предупредил аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.
Он напомнил, что обычно бактерии активизируются осенью, но потом мороз останавливает распространение заболеваний. А сейчас все наоборот – теплая погода способствует размножению вирусов, так что после аномально теплого января 2020 г. может грянуть сильнейшая эпидемия:
"Сейчас и без того, начиная с октября, ходит вирусная патология", – приводит URA.RU слова Щепеляева.
Ранее медики зафиксировали в Китае новый штамм вируса гриппа, от которого не спасают разработанные вакцины. Болезнь уже добралась до российских дальневосточных регионов.
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