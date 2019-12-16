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Войны и эпидемии: чего ждать в 2020 году

Войны и эпидемии: чего ждать в 2020 году
Фото: pixabay.com
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Мусульманские страны объединятся и нападут на Европу

В наступающем 2020 году начнется война между несколькими странами, а природных катаклизмов станет намного больше. Такой неутешительный прогноз дали ясновидящие и астрологи.

Мир поглотит хаос, а во второй половине года в Европе разразятся массовые религиозные конфликты, предсказывала болгарская ясновидящая Ванга. Однако на Землю придет тот, кто спасет человечество от войн и подарит мир. По ее мнению, Африка станет эпицентром заболеваний и эпидемий, а в Азии участятся землетрясения.

Войны предсказывал и Нострадамус. В Египет, Турцию и Грецию вторгнутся иранские войска, считал он, некоторые мусульманские страны даже создадут союз и нападут на Европу. Военные действия, по его предсказанию, будут идти не один год.

Современный астролог Павел Глоба также считает, что в 2020 году увеличится количество землетрясений и других катаклизмов. США утратят свою силу и влияние, НАТО и Евросоюз развалятся, а Россия укрепит свои позиции, сообщает "Алтайская правда".

Ранее появились предсказания о том, что до Нового года мы можем и не дожить – конец света, по мнению Давида Монтеня, произойдет 28 декабря.

Карина СИРАЗОВА

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