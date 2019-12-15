Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Оливье можно не резать: конец света случится перед Новым годом

Оливье можно не резать: конец света случится перед Новым годом
Фото: pixabay.com
За несколько дней до главного праздника человечество погибнет

Чем ближе 2019 год к завершению, тем больше появляется пугающих вестей про апокалипсис. Так, СМИ вспомнили о страшном предсказании, согласно которому конец света – 2019 наступит 28 декабря.

Об этом писал американский конспиролог Давид Монтень. По его мнению, майя были правы относительно глобальной катастрофы – она действительно случится в декабре. Индейцы ошиблись лишь с годом – согласно пророчеству, конец света должен был произойти в 2012. Майя не подумали об изменениях карты звездного неба, и дата сдвинулась. Об этом Монтень писал в книге "Конец времён и 2019 год".

Ранее в соцсетях писали о том, что конспиролог предсказал конец света 21 декабря 2019 года. Однако, как пишет L!FE, в этот день необратимые изменения только начнутся. А кончено все будет именно 28 декабря. Напомним, что теория Монтеня основана на движении планет. Он уверен, что Земля погибнет из-за смены полюсов. В конце ноября наблюдалось сближение Меркурия и Венеры. В дальнейшем планеты, если построить проекцию, окажутся в центре Галактики. Учитывая, что в середине Млечного Путин, по заключению Монтеня, расположена черная дыра, небесные тела начнут аккумулировать энергию космоса, что и приведет к апокалипсису.

"21 декабря 2019 года люди выживут в первый день инверсии полюсов, когда вся поверхность планеты движется и перемещается в более жидкие слои под земной корой. В ближайшие дни это вызовет землетрясения, приливные волны и вулканическую активность, которые почти полностью уничтожат то, что останется от нашей цивилизации", – цитирует его Fentaziland.

Однако ученые относятся к подобным "пугалкам" весьма скептически. Послушать "пророчества" конспирологов можно для развлечения, но накручивать себя перед Новым годом – 2020 не стоит. Лучше заняться приятными хлопотами и подумать о подарках и праздничных блюдах, которыми вы удивите гостей.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей