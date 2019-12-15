За несколько дней до главного праздника человечество погибнет

Чем ближе 2019 год к завершению, тем больше появляется пугающих вестей про апокалипсис. Так, СМИ вспомнили о страшном предсказании, согласно которому конец света – 2019 наступит 28 декабря.

Об этом писал американский конспиролог Давид Монтень. По его мнению, майя были правы относительно глобальной катастрофы – она действительно случится в декабре. Индейцы ошиблись лишь с годом – согласно пророчеству, конец света должен был произойти в 2012. Майя не подумали об изменениях карты звездного неба, и дата сдвинулась. Об этом Монтень писал в книге "Конец времён и 2019 год".

Ранее в соцсетях писали о том, что конспиролог предсказал конец света 21 декабря 2019 года. Однако, как пишет L!FE, в этот день необратимые изменения только начнутся. А кончено все будет именно 28 декабря. Напомним, что теория Монтеня основана на движении планет. Он уверен, что Земля погибнет из-за смены полюсов. В конце ноября наблюдалось сближение Меркурия и Венеры. В дальнейшем планеты, если построить проекцию, окажутся в центре Галактики. Учитывая, что в середине Млечного Путин, по заключению Монтеня, расположена черная дыра, небесные тела начнут аккумулировать энергию космоса, что и приведет к апокалипсису.

"21 декабря 2019 года люди выживут в первый день инверсии полюсов, когда вся поверхность планеты движется и перемещается в более жидкие слои под земной корой. В ближайшие дни это вызовет землетрясения, приливные волны и вулканическую активность, которые почти полностью уничтожат то, что останется от нашей цивилизации", – цитирует его Fentaziland.

Однако ученые относятся к подобным "пугалкам" весьма скептически. Послушать "пророчества" конспирологов можно для развлечения, но накручивать себя перед Новым годом – 2020 не стоит. Лучше заняться приятными хлопотами и подумать о подарках и праздничных блюдах, которыми вы удивите гостей.