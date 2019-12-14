Блюдо из популярных продуктов украсит праздничный стол

До Нового года осталось пол месяца, а предприимчивые хозяйки уже сейчас думают, чем будут угощать гостей в главную ночь 2019-го. "Утро" делится рецептом грузинского салата "Ламар".

Ингредиенты:

Отварной кальмар – 300 гр.

Консервированные ананасы – 100-150 гр.

Крабовые палочки или мясо – 200 гр.

Укроп – 5 гр.

Сыр твердый – 30-50 гр.

Соль и перец по вкусу

Для соуса понадобится:

Сметана – 3 ст.л.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Майонез – 1 ч.л.

Орегано – 0,5 ч.л.

Чеснок – 1 зубчик

Этапы приготовления:

Кальмар нужно очистить и бросить в кипящую, подсоленную воду на 40 или 50 секунд. Охладить и порезать на тонкие кольца.

Крабовые палочки нарезать тонкими кружочками. Ананас порубить на кубики 2 см. Все эти продукты посолить, поперчить и посыпать укропом.

Этапы приготовления соуса:

Сметану, майонез, горчицу, орегано, чеснок, пропущенный через пресс, и лимонный сок смешать. Получившаяся жидкость должна настояться 5-10 минут, рассказала автор канала "Про еду с ака" в Яндекс.Дзене.

После соус добавить в салат и посыпать тертым сыром.