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Похудеть за неделю: яйца вернут форму после Нового года

Похудеть за неделю: яйца вернут форму после Нового года
Фото: www.globallookpress.com
Правильный завтрак позволит быстро сбросить набранный за праздники вес

В новогодние каникулы многие не отказывают себе ни в чем, однако после жалеют о набранных килограммах. Чтобы быстро сбросить лишнее, необязательно часами пропадать в спортзале. Как утверждают эксперты, главное – соблюдать несколько простых правил.

Не стоит пропускать завтрак. Начинать день нужно с легкоусвояемого белка, чтобы уменьшит аппетит и снизить уровень гормона голода. Вареные яйца, греческий йогурт с фруктами или творог с орехами – идеальный вариант. Также важно пить 2 стакана воды утром, чтобы ускорить обмен веществ на треть. Нужно отказаться от перекусов и не забывать про здоровый сон.

Чтобы была мотивация худеть, можно каждое утро взвешиваться  и оценивать промежуточные результаты. Как отмечает издание "Московский комсомолец", солнечный свет также положительно влияет на организм. Прогулки на свежем воздухе позволят сбросить лишний вес. Не стоит забывать и о других физических нагрузках. 

Полина ИВАНОВА

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