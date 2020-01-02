Правильный завтрак позволит быстро сбросить набранный за праздники вес

В новогодние каникулы многие не отказывают себе ни в чем, однако после жалеют о набранных килограммах. Чтобы быстро сбросить лишнее, необязательно часами пропадать в спортзале. Как утверждают эксперты, главное – соблюдать несколько простых правил.

Не стоит пропускать завтрак. Начинать день нужно с легкоусвояемого белка, чтобы уменьшит аппетит и снизить уровень гормона голода. Вареные яйца, греческий йогурт с фруктами или творог с орехами – идеальный вариант. Также важно пить 2 стакана воды утром, чтобы ускорить обмен веществ на треть. Нужно отказаться от перекусов и не забывать про здоровый сон.

Чтобы была мотивация худеть, можно каждое утро взвешиваться и оценивать промежуточные результаты. Как отмечает издание "Московский комсомолец", солнечный свет также положительно влияет на организм. Прогулки на свежем воздухе позволят сбросить лишний вес. Не стоит забывать и о других физических нагрузках.