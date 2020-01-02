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Чай и корица: вкусные и дешевые продукты спасут от диареи

Чай и корица: вкусные и дешевые продукты спасут от диареи
Фото: www.globallookpress.com
Поправить здоровье можно без лекарств

В Новый год столы ломятся от разнообразной еды и напитков. Однако порой празднование заканчивается поносом, вылечить который можно дома народными средствами, утверждают эксперты.

Так, победить расстройство поможет простая заварка. Крепкий чай оказывает скрепляющее действие. В напиток можно добавить лимон, который также избавит от необходимости проводить много времени в туалете. Необычное средство можно приготовить из семечек – стакан продукта залить двумя стаканами горячей воды и поставить на плиту. Когда смесь уменьшится в два раза, ее процедить и выпить полстакана отвара, пишет блог "Нетгастриту" в Яндекс.Дзене.

Еще один лечебный напиток можно сделать из молотой корицы, четверть чайной ложки которой растворяют в стакане кипятка с щепоткой красного перца. Смеси необходимо постоять в теплом месте полчаса, а после можно пить по 2 столовых ложки каждый час.

Как отмечает "Комсомольская правда", из рациона стоит исключить газированные напитки, кофе, соки. Диарею вызывают неправильно хранившиеся блюда, пропавшие консервы, грязные руки и овощи и необработанная вода. Однако лучшим средством станет обращение к специалисту, который исключит вредное влияние народных средств в зависимости от состояния пациента. 

Полина ИВАНОВА

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