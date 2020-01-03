Необычный набор простых продуктов дает быстрый эффект

Перед ночью любви пригодится это действенное средство. Несмотря на довольно странное сочетание ингредиентов, оно мгновенно укрепляет мужскую силу.

Итак, для приготовления зелья, которое повысит потенцию "прямо сейчас", нужно лишь два продукта: пиво и сметана. Пенный напиток можно взять и безалкогольный, это роли не играет.

200 мл. пива необходимо смешать с парой ложек сметаны – любовный эликсир готов. Важно не пить его слишком часто, предупреждает канал "Кастрюлька" в "Яндекс.Дзен". Это, скорее, "скорая помощь", но не лечебное средство. Кроме того, в случае возникновения деликатных проблем необходимо прежде всего проконсультироваться с врачом.

Ранее "Утро" писало о напитке, который не только поднимает потенцию в домашних условиях, но и избавляет от похмелья.