Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Два в одном: этот сок поднимет потенцию и избавит от похмелья

Два в одном: этот сок поднимет потенцию и избавит от похмелья
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПохудеть за неделю: яйца вернут форму после Нового года
Январские праздники - самое время опробовать действенное средство

Быть на высоте в постели и не страдать от последствий череды застолий поможет доступный каждому напиток.

Эксперты назвали обычный томатный сок эффективным напитком для повышения потенции в домашних условиях. В нем содержатся витамины группы B, в том числе и B12, который важен для повышения сексуального влечения. Также в томатном соке есть витамин B6, благотворно влияющий на выработку тестостерона. Напиток богат и кальцием, предотвращающим развитие воспалительных процессов в организме, и селеном, который делает сперматозоиды более подвижными. Об этом пишет портал oane.ws.

Томатный сок отлично помогает и при похмелье. Благодаря содержанию фруктозы алкоголь выведется из организма быстрее, что облегчит неприятные ощущения. Кроме того, в напитке содержится большое количество витамина С. Выпив два стакана, можно восполнить суточную потребность организма в нем, отмечает сайт Opohmele.

Ранее "Утро" писало об эликсире для поднятия потенции в домашних условиях.

 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей