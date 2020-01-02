Январские праздники - самое время опробовать действенное средство

Быть на высоте в постели и не страдать от последствий череды застолий поможет доступный каждому напиток.

Эксперты назвали обычный томатный сок эффективным напитком для повышения потенции в домашних условиях. В нем содержатся витамины группы B, в том числе и B12, который важен для повышения сексуального влечения. Также в томатном соке есть витамин B6, благотворно влияющий на выработку тестостерона. Напиток богат и кальцием, предотвращающим развитие воспалительных процессов в организме, и селеном, который делает сперматозоиды более подвижными. Об этом пишет портал oane.ws.

Томатный сок отлично помогает и при похмелье. Благодаря содержанию фруктозы алкоголь выведется из организма быстрее, что облегчит неприятные ощущения. Кроме того, в напитке содержится большое количество витамина С. Выпив два стакана, можно восполнить суточную потребность организма в нем, отмечает сайт Opohmele.

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