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Средство для укрепления мужской силы можно приготовить в домашних условиях.
Понадобится по чайной ложке пчелиной пыльцы и меда и столовая ложка сока лимона. Все ингредиенты необходимо смешать. Эликсир нужно принимать на голодный желудок раз в день и запивать водой. Курс составляет две недели. Однако при необходимости его можно продлить до двух месяцев.
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