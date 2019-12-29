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Найден эликсир для поднятия потенции

Найден эликсир для поднятия потенции
Фото: www.globallookpress.com
Средство также эффективно для повышения уровня тестостерона

Средство для укрепления мужской силы можно приготовить в домашних условиях.

Понадобится по чайной ложке пчелиной пыльцы и меда и столовая ложка сока лимона. Все ингредиенты необходимо смешать. Эликсир нужно принимать на голодный желудок раз в день и запивать водой. Курс составляет две недели. Однако при необходимости его можно продлить до двух месяцев.

Средство помогает поднять потенцию, повысить уровень тестостерона и улучшает качество спермы, пишет канал "Полезно знать" в "Яндекс.Дзен".

Ранее "Утро" публиковало рецепт специального салата для мужчин.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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