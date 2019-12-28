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Новый год будет жарким: салат для повышения потенции

Новый год будет жарким: салат для повышения потенции
Фото: www.globallookpress.com
Перед ночью любви нужен правильный ужин

Полезное для укрепления мужской силы блюдо поможет не ударить в грязь лицом, если вы планируете провести Новый год – 2020 с прекрасной дамой.

Как известно, состояние организма серьезно зависит от того, что мы едим. Исключением не стала и интимная сфера. Если есть проблемы с уровнем тестостерона и потенцией, не стоит сразу бежать в аптеку. Для начала попробуйте пересмотреть свой рацион.

Диетологи не раз отмечали, что морепродукты и орехи – настоящее спасение для мужчин. Эти продукты улучшают эрекцию и разжигают сексуальный аппетит. В новогоднюю ночь попробуйте приготовить специальный "мужской салат" из простых ингредиентов.

Новогодний салат с авокадо и креветками для повышения потенции

Итак, вам понадобится: 2 авокадо, 8 креветок, 200 граммов мидий, 100 граммов кедровых орешков, пучок базилика, лимон, апельсин, пара столовых ложек оливкового масла и специи.

Приготовление: авокадо очистить, орехи обжарить, креветки и мидии отварить. Все ингредиенты мелко нарезать и перемешать. Для заправки смешать сок цитрусовых, добавить оливковое масло, соль и специи по вкусу. Украсить базиликом, пишет сайт Mzaryad. Салат для повышения потенции готов.

Ранее "Утро" писало, как правильно готовить настой из имбиря для укрепления мужской силы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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