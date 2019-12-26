Всего несколько правил помогут забыть о виагре навсегда

Наверное, только ленивый не знает о том, что корень имбиря повышает потенцию. Однако далеко не всем известно, как правильно готовить эликсир из него.

К слову, таких способов множество. И очень важно подходить к процессу серьезно, ведь от температуры воды, которой заваривается имбирь, зависит эффект от снадобья. Все средства готовятся в домашних условиях.

Итак, в одном из них используется порядка пяти сантиметров корня полезного растения. Его следует почистить и измельчить, затем высыпать в литр кипятка и томить на огне еще 10 минут. В процеженный и остывший напиток для поднятия потенции добавляется лимон и сахар, пишет портал "Контракты.ua".

Также кусочки корня имбиря можно заварить в термосе, залив его водой, температура которой не превышает 60° С. Тепловые ограничения необходимо соблюдать, дабы не убить кальций в "микстуре".

Однако в следующем целебном зелье для мужской силы снова фигурирует кипяток. В него погружается нарезанный имбирь и настаивается примерно полчаса, после чего в жидкость следует добавить мед.

Следующее средство для повышения потенции состоит из измельченного корня, который нужно соединить с двумя ложками сока цитрусовых и добавить в смесь чайную ложку меда. Разбавить получившуюся массу стаканом горячей воды. Через пять минут чудо-коктейль для жаркого секса готов к употреблению.

И еще один рецепт для потенции, в который входят около 4-х см корня имбиря с двумя стручками кардамона, а также щепотка корицы и чайной ложкой зеленого чая. Все ингредиенты заливаются 500 мл кипятка и "варятся" примерно 25 минут. Через 15 минут после добавления меда и лимона напиток для увеличения мужской силы можно принимать.

Напомним, ранее "Утро" назвало бюджетные средства для поднятия потенции.