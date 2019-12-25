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Как поднять потенцию за три дня: бюджетные чудо-средства

Как поднять потенцию за три дня: бюджетные чудо-средства
Фото: www.globallookpress.com
Названы полезные для мужской силы продукты

Повысить потенцию вполне реально даже без дорогостоящих препаратов. Народные методы усиления эрекции помогут быстро справиться с деликатными мужскими проблемами.

Чтобы улучшить кровообращение в пенисе, специалисты рекомендуют пить морковный сок по полстакана несколько раз в течение дня. В напиток лучше добавить немного растительного масла – так полезные вещества будут лучше усваиваться организмом.

Для поддержания эрекции и улучшения качества спермы отлично подойдет коктейль из кефира и бананов, который легко приготовить в блендере. Кроме того, помогут укрепить потенцию сухофрукты, отваренные в вине. В целебный напиток можно добавить немного сахара, кардамон и корицу, готовить фрукты нужно в течение часа.

Эти простые шаги принесут результат уже через три дня, утверждает автор блога Via7.ru. Однако следует помнить, что при возникновении проблем со здоровьем, нужно прежде всего обратиться к врачу.

Валентина МАЙОРОВА

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